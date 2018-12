Tineke Schouten, die met een jubileumvoorstelling door het land gaat toeren, vindt het niet fijn om haar eigen shows terug te zien.

"Ik ben nooit tevreden", vertelt de 64-jarige Schouten aan het AD. "Als ik aan het repeteren ben, blijft er niks van me over. Jeetje, wat een amateur, gaat er dan door m'n hoofd. Mijn perfectionisme zit me altijd in de weg."

In haar nieuwe voorstelling Highlights brengt Schouten typetjes uit oude shows weer bij elkaar. "Noem het een soort best of", legt ze uit. Toch twijfelde ze in eerste instantie of ze dat moest doen. "Mensen zeiden: je stopt toch niet? Ik heb in de loop der jaren in totaal 23 splinternieuwe shows geschreven. Nu voelde ik me eigenlijk een beetje een bedrieger.''

Plannen heeft de cabaretière nog genoeg. "Ik kijk de komende jaren wat er op mijn pad komt. Misschien hebben ze een ouwe tante nodig in een film", zegt Schouten.

"Of voor een musicalrol - ik ben vroeger wel benaderd door grote impresariaten. Maar geen tijd, hè. Of misschien zelf een musical schrijven. Of mijn ervaring overbrengen op jonge vakgenoten."