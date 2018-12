Eva van der Gucht speelt één van de hoofdrollen in de musicalversie van 't Schaep met de 5 Pooten. Het script is nog niet geschreven, maar de actrice voelt zich naar eigen zeggen erg thuis bij de rest van de cast. "Het was meteen reuzegezellig."

"Ik had gelijk een goed gevoel", vertelt Van der Gucht in gesprek met NU.nl. De actrice, bekend van onder meer S1NGLE en Dokter Tinus, is namelijk al bekend met meerdere castleden.

"Met Ellen Pieters en John Buijsman heb ik eerder gewerkt en Jeroen (van Koningsbrugge, die de andere hoofdrol speelt, red.) is een oud-huisgenoot van me. We woonden samen boven café Ruk & Pluk, een Jordanees café in Amsterdam-Oost. Dat we elkaar nu tegenkomen in een ander café ('t Schaep, red.) is heel grappig."

De actrice speelt de rol van Doortje Lefèvre, de rol die in de eerste Schaep-versie uit 1969 werd vertolkt door Adèle Bloemendaal en in de 'nieuwe' versie uit 2006 door Loes Luca. "Toen ik auditie deed voor de rol, heb ik wel wat scènes teruggekeken van Loes", vertelt Van der Gucht.

"Niet om haar te kunnen imiteren, maar om een goed idee van het personage te krijgen. Er is nog geen script, dus daar kon ik het niet op baseren. Ik wil de rol met lef gaan aanpakken en er mijn eigen Door van maken, maar wel met respect naar mijn twee voorgangers."

'Ik viel met mijn gat in de boter'

Van der Gucht heeft in veel films en series gespeeld, maar het is voor het eerst in jaren dat ze weer gaat zingen voor een rol. "Het is een beetje een ondergeschoven kindje geworden, ik dacht: Gaan we nog eens iets met zingen doen? Dat wordt nu gelukkig weer gevoed, ik vind het superleuk om te zingen."

Op de kleinkunstacademie heeft Van der Gucht vroeger veel van de liedjes uit de serie gezongen en van de remake-serie heeft zij "80 procent gezien". "Het is een heerlijke serie, ik word er altijd blij van, dus met deze rol ben ik met mijn gat in de boter gevallen. Niks ten nadele van ABBA, maar ik zou niet een jaar lang in Mamma Mia! kunnen spelen. Geef mij maar 't Schaep."

Dat 't Schaep nu al voor de tweede keer nieuw leven wordt ingeblazen, is volgens Van der Gucht te danken aan de herkenbare onderwerpen die worden aangesneden. "Thema's als vriendschap en liefde, met mensen van diverse pluimage. Ondanks dat ze uit verschillende werelden komen en regelmatig kibbelen, gaan ze wel door het vuur voor elkaar."

Ook sterk aan 't Schaep vindt de actrice dat er "onwaarschijnlijk veel humor" in zit. "En vlak de liedjes niet uit. Liedjes als We benne op de wereld om mekaar te helpen, nietwaar kent iedereen, dat is cultureel erfgoed."