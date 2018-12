Ye West, voorheen Kanye West, heeft zijn excuses aangeboden aan de acteurs van de theaterproductie The Cher Show. West heeft genoten van de voorstelling en verontschuldigt zich voor zijn langdurige telefoongebruik tijdens de voorstelling.

Acteur Jarrod Spector merkte op dat West tijdens de première van de musical maandagavond voortdurend op zijn telefoon bezig was.

"Hey Kanye, zo cool dat je er bent. Als je even opkijkt van je telefoon kun je zien dat we een show opvoeren hier. Het is onze openingsavond, dat is nogal een ding voor ons. Hartstikke bedankt", twitterde Spector maandagavond tijdens de voorstelling.

'Kim en ik pakten elkaars hand'

West, die de première in New York bijwoonde met zijn vrouw Kim Kardashian, reageerde niet veel later schuldbewust met een verklaring op Twitter.

"Aan Cher en het team van The Cher Show. De dynamiek in de relatie van Cher en Sonny zorgde ervoor dat Kim en ik elkaars hand pakten en samen I got you babe zongen. Vergeef me mijn gebrek aan etiquette. We hebben zoveel waardering voor de energie die jullie hebben gestoken in het maken van dit meesterstuk."

The Cher Show draait om het leven en de carrière van Cher. Drie verschillende actrices spelen de zangeres in verschillende fases van haar loopbaan. Jarrod speelt in het stuk Sonny Bono, de ex-man van Cher.