Hadewych Minis staat op Hemelvaartsdag (30 mei) met haar solovoorstelling Minis Plus in theater Carré in Amsterdam. "Het is een droom die uitkomt", zegt de actrice op sociale media.

Minis Plus is de eerste solovoorstelling van Minis. In de voorstelling combineert ze acteren met zingen en dansen.

In de show laat ze alle facetten van haar persoonlijkheid samenvallen in een ode aan de vrouw. Dat gaat van moederschap tot de midlifecrisis en van cabaret tot flamencodansen.

Minis' nieuwe show ging op 5 november in première in theater De Kleine Komedie in Amsterdam. De eerste try-outs waren deze zomer te zien op festival De Parade. "Ik wil met persoonlijke verhalen proberen een beeld te schetsen van de vrouw anno 2018, zonder dat ik een expliciet feministisch pleidooi of betoog ga houden", legde Minis eerder uit.