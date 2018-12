Gijs Naber zal in 2019 de hoofdrol vertolken in de Nederlandstalige bewerking van Lazarus. De musical is gedeeltelijk gebaseerd op een aantal nummers van de Britse overleden artiest David Bowie.

De première van het stuk zal op 13 oktober plaatsvinden, schrijft de Volkskrant maandag. Daarna is Lazarus drie maanden lang alleen in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien.

De 38-jarige Naber moest twee keer auditie doen bij de muzikale leider van het stuk, Henry Hay. Een auditie vond via het online communicatieprogramma Skype plaats.

"Dat was spannend, want ik moest natuurlijk ook zingen, wat ik nooit eerder had gedaan voor een auditie. En dan nog voor een van de beste Bowie-muzikanten, die ook de producer is van zijn laatste plaat", zegt Naber in de Volkskrant.

'Ik bewonder hem'

Lazarus ging in 2015 in New York in première en wordt door de Belg Ivo van Hove geregisseerd. "'Toen Ivo van Hove mij vroeg, ben ik me nog verder in hem (Bowie, red.) gaan verdiepen", legt Naber aan de krant uit.

"Ik bewonder vooral zijn voortdurend zoeken naar vernieuwing, zijn kunstenaarschap en hoe hij een inspiratiebron is geweest voor veel anderen. En hoe hij steeds weer nieuwe stijlen en vormen wist te vinden."

Niet Nabers eerste muzikale klus

Voor film- en theateracteur Naber is het niet de eerste muzikale klus. Eerder was hij ook te zien in de musicals Woef Side Story en Lang en Gelukkig, waarvoor Naber de Musical Award in de categorie beste mannelijke bijrol in kleine musicals kreeg.

Er zullen in totaal 50.000 kaarten beschikbaar zijn voor de voorstelling. De voorverkoop begint deze maandag om 12.00 uur.