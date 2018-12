Christian Farla krijgt zijn eigen show in Ahoy. De Nederlandse illusionist brengt op 3 oktober 2019 een nieuwe show voor jong en oud naar Rotterdam.

Farla heeft inmiddels vijf internationale theatertournees, drieduizend shows in Duitsland, vijfhonderd shows in Frankrijk en tien miljoen YouTube-views op zijn naam staan.

In 2014 was hij te zien in Britain's Got Talent, waarin de jury hem unaniem naar de volgende ronde stemde. In datzelfde jaar haalde hij ook de finale van Das Supertalent in Duitsland.

De kaartverkoop voor de show van de illusionist, die eerder werd onderscheiden met twee internationale Merlins Awards voor Magician of the Year en Magic Show of the Year, is vrijdag van start gegaan.