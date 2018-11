Soundos El Ahmadi heeft het gevoel dat ze zich als vrouwelijke en Marokkaanse cabaretier meer moet bewijzen in de theaterwereld dan haar mannelijke collega's.

De 36-jarige El Ahmadi vertelt aan De Telegraaf dat ze regelmatig is afgewezen door theaterdirecties. "Van theaterdirecteuren hoorde ik: 'We hebben al drie vrouwen en vier allochtonen geboekt dit seizoen, dus nee'. Of: 'we hebben liever vrouwen die zingen'."

"Heb je dat ook tegen Theo Maassen gezegd?, vraag ik mij dan af. Daar moet je geen vrede mee hebben. Mijn middelvinger is: harder werken en nog beter worden. Ik kóm in dat theater te staan. Wat dat betreft ben ik net een soort kakkerlak."

In haar nieuwe show Niets te verliezen laat ze een andere kant van zichzelf zien dan die de tv-kijkers in Expeditie Robinson hebben leren kennen. "Iedereen haatte me", zegt ze over haar deelname aan het survivalprogramma. "Er werd een personage van mij gecreëerd door hoe ik in beeld werd gebracht en iedereen ging erin mee."

El Ahmadi wil naast het theater wel tv-werk blijven doen. Volgend jaar is ze te zien in een comedyspecial op Netflix. "Het leven is te kort om alleen maar artistiek bezig te zijn", zegt ze. Haar show Niets te verliezen gaat op 6 december in première in Theater De Meervaart in Amsterdam.