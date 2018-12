Om lezers een idee te geven van wat er allemaal verschijnt in boekenland, zet NU.nl een aantal titels op een rij. Zo vertelt Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam over de biografie van oud-minister Uri Rosenthal.

Non-fictie: Waarnemer adviseur beslisser, Uri Rosenthal

Van de Wetering: "Voor liefhebbers van de (politieke) biografie ligt er een interessante titel in de boekhandel: de memoires van oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Het genre blinkt niet per definitie uit in goedgeschreven werken, maar Rosenthal schrijft voortreffelijk. Bovendien heeft het ruim vijfhonderd pagina's tellende boek vaart. Het zet in met de Joodse achtergrond van de auteur en het aangrijpende verhaal van het door de oorlog getekende gezin waarin hij opgroeide. Hij beschrijft het turbulente Amsterdam van de jaren zestig als student van binnenuit, de universitaire wereld van de professor en het onderzoeksterrein van rampen en crises. We krijgen diepe inkijkjes in de Eerste Kamer en in het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Clintons passeren, collega Lavrov, maar ook John Lennon. Dat het boek volgens Mark Rutte 'leest als een politieke thriller', ligt niet alleen aan de uphill battle van onze premier, zoals beschreven door zijn mentor: Uri Rosenthal. En bijkomend moois in deze autobiografie: de schrijver durft ook zijn eigen fouten onder ogen te komen."

Thriller: Gwendys knoppenkist, Stephen King en Richard Chizmar

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Wat mij betreft is Stephen King een van de grootmeesters in het moderne horror-thrillergenre. Hij weet altijd iets ogenschijnlijk normaals en onschuldigs te nemen en dat te transformeren tot iets waarvan je nachtmerries krijgt en je haren te berge rijzen. Hij heeft het eerder al gedaan met clowns, marathons, hotels en ijscowagens en dat zijn alleen de bekendste voorbeelden. Nu doet hij het samen met Richard Chizmar weer. We zijn in het plaatsje Castle Rock, waar de twaalfjarige Gwendy wordt aangesproken door een vreemdeling in een zwart pak met een zwart bolhoedje op. De man geeft Gwendy een kist met knoppen en hendeltjes en een waarschuwing in bewaring. Aarzelend neemt ze de kist aan, maar kan een meisje van twaalf deze verantwoording wel dragen? Met heel veel vaart en onderhuids ongemak leven we met Gwendy mee, met die kist die steeds maar aan het randje van ons bewustzijn balanceert."

Geschiedenis: De verdeelde aarde. Hoe de grenzen in de wereld kwamen, Hans Dijkhuis

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Eerder (2016) schreef Dijkhuis al De platte aarde, over het idee van een wereld die zo plat is dat je ervanaf kunt vallen. Dit nieuwe boek gaat over het idee en de geschiedenis van grenzen. Voor bijna iedereen is het vanzelfsprekend dat we in een begrensd gebied wonen. Maar dat is het niet. Deze grenzen zijn tot stand gekomen in een langlopend proces waarin diverse staatsvormen, nationalisme en kolonialisme centraal stonden en staan. Hans Dijkhuis gaat in dit boek na hoe feitelijke geschiedenis en ideeëngeschiedenis de grenzen hebben getrokken. Hij bespreekt dat er altijd is gedroomd over een grenzeloze wereld en legt uit hoe het komt dat iemands identiteit vaak in eerste instantie bepaald wordt door zijn nationaliteit.

Kookboek: Basisboek Japan, Aya Nishimura

Jonah Freud, van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Ik denk dat 2019 het jaar van de Japanse keuken gaat worden. Iedereen is bezig met Japan en er verschijnen verschillende Japanse kookboeken. Mensen vonden het altijd vrij ingewikkeld om Japans te koken, maar inmiddels kun je veel ingrediënten vrij makkelijk krijgen in Nederland. Dit boek is heel overzichtelijk en is bedoeld om je de basis van de Japanse keuken eigen te maken. Natuurlijk staan er recepten in voor sushi, maar ook voor stoofpotten, soepen, nagerechten en yakitori."

Fictie: De akte van mijn moeder, András Forgách

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Forgách groeit op in het communistische Hongarije. Hij stelt zich op als dissident tegen het regime. Dertig jaar na de dood van zijn lieve moeder in 1985, komt hij erachter dat zij gedurende tien jaar informatie doorgaf aan de geheime dienst. Ook over hem. Nu heeft hij een roman geschreven om te reconstrueren hoe iemand - zijn moeder nota bene - ertoe kan komen haar eigen vrienden, familie en zelfs haar gezin te verloochenen voor een politiek ideaal. Forgách herschrijft hiermee ook zijn eigen jeugdherinneringen. Een onvoorstelbare taak lijkt me dat."

Kinderboek: Oma Vogeltje, Benji Davies

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "De jongen Boy uit De kleine walvis van Benji Davies (Prentenboek van het Jaar 2017) beleeft nieuwe avonturen in Oma Vogeltje. Het is vakantie en Boy gaat bij zijn oma logeren, die op een klein eiland woont. Zijn oma heeft het druk met van alles en nog wat en Boy verveelt zich. Op een dag gaat hij er alleen op uit. In een grot vindt hij een klein, gewond vogeltje. Dan wordt het vloed en gaat het stormen. Boy en het vogeltje zitten in het nauw. Gelukkig worden ze door oma gered, en dat is het begin van een nieuwe, hartverwarmende vriendschap."