Volgens de Nederlandse cabaretier Jan Jaap van der Wal hebben mensen steeds meer moeite om ironie in humor te herkennen.

"Er is tegenwoordig een gebrek aan opvoeding in humor, heb ik het idee. Ik ben opgegroeid met Van Kooten en De Bie en Jiskefet, dan snap je wel wat ironie is. Maar dat is echt weg", meent Van der Wal in een groepsinterview met Nederlandse en Belgische cabaretiers in het tijdschrift Humo.

Om zijn mening te illustreren haalt Van der Wal een grap aan die hij in het satirische televisieprogramma Dit was het nieuws maakte.

"Onlangs had ik (…) een tirade gehouden over het bizarre feit dat je aan de Universiteit van Amsterdam sinds kort met puppy's kunt knuffelen om examenstress tegen te gaan. Mijn conclusie was dat de mensen die dat hadden bekokstoofd, niet meer zouden mogen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer."

De komiek vertelt hoe hij daags na de uitzending benaderd werd door actualiteitenprogramma's en andere media met de vraag of Van der Wal serieus was. "Zoiets zou pakweg vijftien jaar geleden nooit gebeurd zijn."

Grappen in de homobar

Philip Geubels kan zich minder goed vinden in de conclusie van zijn Nederlandse collega. De grappen van de Belg worden over het algemeen goed ontvangen, zegt hij gekscherend.

"Vorige week heb ik in een homobar opgetreden. Dat was heel leuk, maar ik heb na afloop een serieuze fout gemaakt aan de toog. Echt waar, als ik je een goeie raad mag geven: zeg nooit in een homobar dat je als comedian ook weleens serieus genomen wil worden. Zo heb ik veel homograppen gemaakt, hoor. En ik heb er nooit klachten over gehad."