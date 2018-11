De Lama's geven na twee jaar weer een show in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het improvisatiegezelschap is op 7 november 2019 te zien in de evenementenhal, maakt cabaretier Tijl Beckand maandag bekend in RTL Boulevard.

Volgens de cabaretier kan het publiek "veel spektakel" verwachten. "Met vuurwerk en danseressen. Alle spellen die wij in de show doen zijn improvisatie, maar het moet ook een show zijn."

Het is nog niet bekend of er mogelijk meer shows volgen. Aanstaande donderdag is de groep, bestaande uit Beckand, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Jeroen van Koningsbrugge, te gast in de Coen en Sander Show op Radio 538 en gaan de kaarten in de verkoop. Patrick Lodiers zal het gezelschap begeleiden, net als in het voormalige televisieprogramma.

Het populaire komische televisieprogramma De Lama's begon in 2004 en won in 2006 de Gouden Televizier-Ring. Twee jaar later werd de laatste show uitgezonden.

In 2017 kondigde de groep aan een comebackshow te geven in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dat werd uitgebreid met nog drie shows.