De Amerikaanse goochelaar Ricky Jay is zaterdagavond op 72-jarige leeftijd overleden. Dat hebben zijn manager en advocaat bevestigd.

Jay, wiens echte naam Richard Jay Potasch luidde, was een van beste goochelaars op het gebied van kaartrucs en vingervlugheid. Hij was vooral beroemd om zijn vermogen om een spel kaarten dusdanig te schudden, dat alle kaarten uiteindelijk weer op volgorde kwamen te liggen.

Naast het kaarten schudden was Jay ook zeer bedreven in het werpen van kaarten. Hij kon een speelkaart dusdanig hard gooien, dat de schil van een stuk fruit ermee doorboord kon worden.

Naast zijn voorstellingen op het podium, schreef hij ook vele boeken over de goochelarij en de geschiedenis daarvan. Tevens speelde hij in enkele films, die veelal met magie en goochelkunst te maken hadden. Zo had hij rollen in The Illusionist, The Prestige en The Great Buck Howard.

De in New York geboren Jay overleed in Los Angeles. De precieze doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Volgens zijn manager is de goochelaar een natuurlijke dood gestorven.