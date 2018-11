De landelijke digitale bibliotheek heeft in 2017 in totaal 5,4 miljoen e-books uitgeleend. Dat is een stijging van 41 procent in twee jaar tijd.

Het totale aantal uitgeleende digitale producten, naast e-books gaat het daarbij ook om luisterboeken en cursussen, betrof vorig jaar 6,4 miljoen stuks. Dat is 58 procent meer dan in 2015.

In de afgelopen twee jaar groeide het aantal gebruikersaccounts met 144 procent. De landelijke bibliotheek telt nu 602.000 accounts, waarvan 77 procent wordt gebruikt voor het lenen van e-books. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarbij zit ook het gebruik van de zogeheten Vakantiebieb, waar gedurende de zomervakantie meer dan dertig e-books zijn te downloaden via een speciale app. Het aantal accounts om luisterboeken en cursussen te downloaden, is ook explosief gestegen. Tussen 2016 en 2017 namen die respectievelijk toe met 102 en 285 procent.

Aantal uitgeleende fysieke boeken daalt

Het aantal boeken dat fysiek wordt uitgeleend, daalt daarentegen. In 1983 werden nog ruim 174 miljoen papieren boeken uitgeleend, in 2016 was dat aantal gedaald naar 68 miljoen.

Ten opzichte van het totaal aantal fysieke uitleningen is het aandeel uitgeleende e-books nog altijd bescheiden, constateren de onderzoekers. In 2015 was nog een op de twintig uitgeleende boeken een e-book, in 2017 was dat een op de dertien.

De online bibliotheek is zonder extra kosten toegankelijk voor leden van de lokale bibliotheek. Mensen zonder zo'n lidmaatschap kunnen tegen betaling een digitaal lidmaatschap aanmaken. Van de Nederlandse bevolking tot achttien jaar is 69 procent lid van een openbare bibliotheek. Van alle volwassenen is dat 10 procent.