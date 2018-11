Het boek Zolang er leven is van Hendrik Groen heeft dit jaar de NS Publieksprijs gewonnen. Het is daarmee Boek van het Jaar 2018.

Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door.

Het boek kreeg 42,4 procent van de stemmen van de ruim 97.000 uitgebrachte stemmen van het lezerspubliek.

Acteur Kees Hulst, hoofdrolspeler uit de tv-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, nam de prijs in ontvangst. Hendrik Groen is het pseudoniem van de Nederlandse schrijver Peter de Smet. De schrijver heeft ervoor gekozen niet de publiciteit te zoeken en is daarom nooit aanwezig tijdens prijsuitreikingen.

Hulst maakte bekend dat het prijzengeld van 7.500 euro naar Stichting Alzheimer zal gaan.

De andere genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs waren Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder, De heilige Rita van Tommy Wieringa, Het beste wat we hebben van Griet Op de Beeck, Nazomer van Esther Verhoef en Stromboli van Saskia Noort.

Het is de tweede keer dat een boek van De Smet de NS Publieksprijs wint, in 2016 won hij met zijn boek Pogingen iets van het leven te maken, waarop de tv-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen gebaseerd werd. Zolang er leven is is het tweede boek in de reeks over Hendrik Groen en zijn vrienden in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Dit jaar kwam Leven en laten leven uit, het derde deel van de serie.

Boek krijgt eretitel Boek van het Jaar 2018

De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt, naast de eretitel Boek van het Jaar 2018 en het geldbedrag, een sculptuur van Jeroen Henneman en een jaar lang gratis reizen met de trein.

Vorig jaar won het boek De wereld volgens Gijp van Michel van Egmond de NS Publieksprijs. Het was de derde keer dat Van Egmond de prijs won. Eerder kreeg de journalist de prijs voor zijn boeken Gijp en Kieft.