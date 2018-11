Na twee succesvolle films en een televisieserie is er nu ook een musical gemaakt van Soof, losjes gebaseerd op de columns van Sylvia Witteman. Recensenten zijn niet lovend over de voorstelling over 'de Nederlandse Bridget Jones', waarin Maike Boerdam en Winston Post de hoofdrollen spelen.

NRC - één ster

"In regie van Jos Thie kabbelt de musical van het ene probleempje naar het andere. Soofs cateringbedrijf schrijft rode cijfers, manlief wil geen seks, moeder roept iets feministisch - het voelt allemaal zouteloos en onsamenhangend aan. Aan Boerdam ligt dat niet: zij speelt de longen uit haar lijf en oogt sympathiek, maar haar personage is zo knullig dat je medelijden krijgt. Soof waait met alle winden mee, nergens balt ze haar vuist.

De Volkskrant - twee sterren

"Het script dat Roos Schlikker en Erris van Ginkel schreven voor Soof de Musical is bijzonder matig, met veel lang uitgesponnen relatiegezeur en overdadig veel seksueel getinte grappen van Soof, haar vriendinnen en haar moeder met hippieverleden (Juul Vrijdag). In een liedje zingt vriendin Mildred (Charlene Sancho) hoe Soof haar huwelijk kan redden: 'A blowjob a day, keeps the lawyer away.' Die liedjes, gemaakt door Peter Slager (BLØF) en Ed Struijlaart, bieden veel softrock met weinig muzikale of dramatische spanning."

AD - vier sterren

"Jos Thie kiest in Soof de Musical voor een toneelachtige aanpak die wordt afgewisseld met zang - niet andersom. Dat werkt uitstekend, niet in de laatste plaats dankzij de enscenering (een keuken op het podium, omgeven door bezoekers) waarbij het publiek van meet af aan in het verhaal wordt gezogen."

"Boerdam speelt Soof met de juiste dosis verstrooidheid, weerspannigheid en klunzigheid, Noël van Santen biedt als de nagenoeg moegestreden Kasper vaardig weerwerk. Dat geldt ook voor Winston Post in een gelikte gedaante, waarbij met diens verleden als soapster en Buurman Bas in Hallo K3! lekker de draak wordt gestoken. Ook voormalig wielrenster Leontien van Moorsel maakt haar opwachting en doet dat verrassend goed als de een tikkeltje ordinaire bijna-beminde van Kasper."

