Het in 2012 uit de Rotterdamse Kunsthal gestolen werk Tête d'Arlequin van Pablo Picasso is nog steeds zoek. De tekening die na een tip in Roemenië werd gevonden en lijkt op dit werk van Picasso, is een publiciteitsstunt van een Belgisch theatergezelschap.

In 2012 werden zeven schilderijen van onder anderen Claude Monet, Pablo Picasso en Henri Matisse gestolen uit de Rotterdamse Kunsthal. De in Nederland wonende Roemeense schrijver Mira Feticu schreef in 2015 een boek over deze kunstroof. De doeken zijn niet teruggevonden.

De genoemde tekening, die door Feticu en de Nederlandse journalist Frank Westerman is gevonden na een anonieme tip, is overhandigd aan de Roemeense autoriteiten. Experts twijfelden al aan de echtheid van het doek.

De Belgische theatermakers laten in een e-mail aan Feticu en Westerman weten dat ze slachtoffer zijn geworden van hun publiciteitsstunt en dat het niet de bedoeling was dat de twee naar Roemenië zouden afreizen. "Helaas is het anders gegaan en dat spijt ons", aldus de theatermakers.

Westerman zegt tegen de NOS dat hij wel om de grap kan lachen. "Ik doe liever onbedoeld mee met een kunstproject dan dat ik mij voor het karretje laat spannen van kunstdieven of oplichters." Hij laat weten dat Feticu verontwaardigd is.

