De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft een zeer zeldzaam, 1.600 jaar oud Byzantijns kunstwerk dat in 1974 uit Cyprus werd gestolen, teruggegeven aan de ambassade van Cyprus in Den Haag.

Het werk, dat een waarde heeft van 10 miljoen euro, bestaat uit een mozaïek waarop een zesde-eeuwse afbeelding te zien is van de evangelist Marcus.

Brand gaf het werk afgelopen vrijdag terug aan de ambassade van Cyprus, aldus persbureau AFP. In het MAX-programma De Kunstdetective was eerder al te zien dat Brand het werk terugvond.

Hij kreeg in augustus een tip van een prominente kunsthandelaar uit Londen om in Monaco te gaan zoeken. Door een zoekactie in onder andere de onderwereld van Monaco vond Brand het werk uiteindelijk in een appartement in de stad.

"Het was in bezit van een Britse familie, die het mozaïek meer dan veertig jaar geleden had gekocht", zegt Brand tegen AFP. "Ze waren geschokt toen ze hoorden dat het werk een gezochte schat was, gestolen tijdens de Turkse invasie rond 1974."

De familie besloot al snel het werk terug te geven aan Cyprus, in ruil voor een kleine onkostenvergoeding voor de restauratiewerkzaamheden die waren uitgevoerd.

Het werk is meer dan 1.600 jaar oud, zegt Brand. "Het is een van de laatste en mooiste voorbeelden van de vroege Byzantijnse tijd." Voor Brand is de vondst één van de hoogtepunten uit zijn leven. "Het is ongelooflijk om te bedenken dat het werk zo lang overleefd heeft."

