Het DeLaMar Theater krijgt vanaf 1 februari 2019 een nieuwe directeur. Andreas Fleischmann mag vanaf die datum het theater leiden. Hij neemt de taak over van Margreet Wierenga, die naar het Internationaal Theater vertrekt.

Fleischmann legt zijn directeurstaak bij Theater de Meervaart in Osdorp neer. Sinds 2014 heeft hij die functie in het cultuurhuis. Daarvoor was hij daar actief als programmeur.

Fleischmann zegt op de site van de VandenEnde Foundation zin te hebben in zijn nieuwe taak: "Ik zie ernaar uit om mij ten volle in te zetten en samen met het team het publiek te verbreden, nieuwe verhalen te presenteren en iedere bezoeker en theatermaker zich thuis te laten voelen in DeLaMar Theater."

Bestuursvoorzitter Joop van den Ende is blij met zijn komst. "Wij verheugen ons op de samenwerking met Andreas Fleischmann als nieuwe directeur van ons DeLaMar Theater. Hij is een theaterman in hart en nieren", aldus de mediamagnaat.

De aankomende directeur van het DeLaMar Theater is geen onbekende in de theaterwereld. Zo was Fleischmann eerder bestuurslid van Kunstbende Amsterdam. Tegenwoordig is hij ook jurylid bij het Nederlands Theater Festival en voorzitter van een paar startende culturele evenementen.

Het is nog onbekend wie de nieuwe directeur van Theater de Meervaart wordt.