Marvel-boegbeeld en stripboekenauteur Stan Lee is maandag op 95-jarige leeftijd overleden. Verschillende personen uit de film- en entertainmentwereld hebben inmiddels gereageerd op de dood van Lee.

Stripboekuitgever Marvel zelf reageert op het overlijden van Lee met een speciale in memoriam-pagina op zijn website. "Marvel en The Walt Disney Company brengen een groet aan het leven en de carrière van Stan Lee, en bieden hun oneindige dankbaarheid voor zijn niet te evenaren prestaties. Elke keer dat je een Marvel-strip opent, zal Stan er zijn."

The Big Bang Theory, de komedieserie waarin Lee een gastrol speelde, deelt op Twitter een herinnering aan hem. "Het was een eer om hem bij The Big Bang te hebben."

Samuel L. Jackson vertolkte het personage Nick Fury in onder meer Thor en Iron Man. "Dank Stan Lee, dat je ons de mogelijkheid hebt gegeven om te kunnen ontsnappen uit deze wereld."

De Nederlandse actrice Famke Janssen speelde in vijf X-Men films. "Hij had een hart zo groot als het Marvel-universum dat hij grotendeels zelf creëerde. Lee leerde ons dat mensen elkaar moeten accepteren, ongeacht hun huidskleur, hun seksuele voorkeuren of hun geloof."

"Jeetje, rest in peace, Stan", schrijft Ryan Reynolds, die de fictieve Marvel-antiheld Deadpool inmiddels drie keer heeft gespeeld. "Dank voor alles."

San Diego Comic Con, de grootste stripboekenconventie ter wereld, geeft ook een reactie op Lee's overlijden. "We zijn ontzettend verdrietig te horen dat Stan Lee, een legende in ons vakgebied, is overleden."

Ook DC Comics, de grote concurrent van Marvel en uitgever van strips als Superman en Batman, leeft mee. "Hij veranderde de manier waarop wij naar superhelden kijken en zal altijd een onuitwisbare indruk achterlaten op de strips die nu worden gemaakt", twittert de stripboekenuitgever.

Robert Downey Jr. speelde meerdere keren de superheld Iron-Man en deelt op Instagram een foto waarvoor hij poseerde met Lee. "Ik heb het allemaal aan jou te danken", aldus de acteur.

Hulk-acteur Mark Ruffalo laat in twee tweets weten ontdaan te zijn door het verlies. "Een droevige dag. Rest in kracht, oom Stan. Je hebt de wereld een betere plek gemaakt."

Acteur Hugh Jackman speelde in meerdere films de superheld Wolverine. "We hebben een creatief genie verloren", twittert hij. "Ik ben er trots op een klein onderdeel in zijn erfgoed te zijn."

Actrice Jamie Lee Curtis deelt ook haar herinneringen aan Lee. "Dank, Stan Lee. Voor je bijdrage aan het beschermen van onze vrijheid en voor je creativiteit en fantasie. Je was en zal altijd een superheld blijven."

Chris Evans speelde Captain America in meerdere Marvel-films. "Er zal nooit meer een andere Stan Lee zijn. Decennialang heeft hij zowel een jong als oud publiek vermaakt met avontuur, ontsnapping, troost, zelfverzekerdheid, inspiratie, kracht, vriendschap en vreugde."

Ant-Man-schrijver Edgar Wright bedankt Lee voor de inspiratie die hij velen heeft gegeven. "Dank dat je veel van ons de aanzet hebt gegeven om een pen te pakken, zodat we onze dromen op papier konden zetten."

Bob Iger, topman van The Walt Disney Company (sinds 2009 eigenaar van Marvel Entertainment), reageert uitgebreid op het overlijden van Lee. "Stan Lee was net zo bijzonder als de personages die hij bedacht heeft. Stan had de kracht om mensen te inspireren, te vermaken en een verbinding met hen te maken. Het enige dat groter was dan zijn verbeeldingskracht, was zijn hart."