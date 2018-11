Het Louvre in Abu Dhabi heeft in het eerste jaar sinds de opening meer dan een miljoen bezoekers getrokken. Museumdirecteur Manuel Rabate liet dat weten via Twitter.

Daarmee overtrof de kunsttempel de eigen verwachtingen, zeggen lokale media. Van de bezoekers kwam 60 procent uit het buitenland. Het museum heeft een koepel met een diameter van 180 meter die door de Franse architect Jean Nouvel is ontworpen.

"Het Louvre Abu Dhabi is dus een icoon en een favoriete bestemming in Abu Dhabi geworden, zowel voor de lokale bevolking als voor de gasten", zei voorzitter Mohamed Khalifa Al Mubarak van de lokale culturele instanties tegen de krant Khaleej Times.

Naast een permanente tentoonstelling, waren er in de eerste twaalf maanden zes tijdelijke exposities, opvoeringen, dj-optredens en filmvertoningen te zien.

Het eerste universele museum in Arabische wereld

Het Louvre Abu Dhabi werd op 11 november 2017 geopend na bouwwerkzaamheden van tien jaar. Het is het eerste universele museum in de Arabische wereld.

Het museum van meer dan 6.000 vierkante meter vertelt het verhaal van de mensheid en benadrukt de overeenkomsten tussen culturen. Het land betaalde 1 miljard euro aan Frankrijk om de naam van het gelijknamige museum in Parijs te mogen gebruiken.

Voor recordbedrag aangekocht schilderij hangt er nog niet

Eigenlijk moest het sensationeelste stuk in bezit van de emiraten al tentoongesteld worden. Maar het voor een recordbedrag aangekochte schilderij Salvator Mundi, toegeschreven aan Leonardo da Vinci, hangt er nog steeds niet. Er wordt veel gespeculeerd over waarom het werk er nog niet hangt. Er is geen officiële verklaring voor gegeven.

Het schilderij werd vorig jaar geveild voor 450 miljoen dollar (ongeveer 397 miljoen euro) bij Christie's in New York. Hiermee is het volgens het veilinghuis het duurste schilderij dat ooit tijdens een veiling is verkocht.

Christie's maakte later bekend dat het kunstwerk was gekocht door Abu Dhabi.