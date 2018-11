Vajèn van den Bosch gaat de hoofdrol spelen in de Cirque du Soleil-musical Paramour, die vanaf april 2019 in Hamburg speelt.

De twintigjarige musicalster vertelt op Twitter dat ze vanaf april de rol speelt van de ambitieuze actrice Indigo. De charismatische regisseur AJ (Pasquale Aleardi) wordt verliefd op haar, maar intussen verovert ook de jonge pianist Joey (Anton Zetterholm) Indigo's hart. Uiteindelijk moet ze dus kiezen tussen liefde en succes.

Paramour is de eerste musical van het Canadese circus Cirque du Soleil. De voorstellingen zijn te zien in het theater Neue Flora in Hamburg.

Van den Bosch brak in 2012 door als finalist van The Voice Kids en was vervolgens in verschillende musicals te zien. Zo speelde ze de hoofdrol in On Your Feet!, over het leven en de muziek van Gloria Estefan.