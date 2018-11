Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, zet NU.nl een aantal titels op een rij. Zo vertelt Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam over het boek Target Rotterdam – de geallieerde bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945.

Non-fictie: Target Rotterdam – de geallieerde bombardementen op Rotterdam en omgeving, 1940-1945, Jac. J. Baart en Lennart van Oudheusden

Verschijnt op 16 november

Van de Wetering: "Het Duitse bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940, staat bekend als het grootste trauma van de stad. Naar schatting kwamen 650 tot 900 mensen om. Dat de geallieerde bommen in de stad méér slachtoffers maakten dan de Duitse is misschien vaag bekend, maar nooit uitputtend beschreven. De talloze bombardementen in de regio Rotterdam door de latere bevrijders, gericht tegen economische en militaire objecten van de Duitse bezetter, eisten onbedoeld ook veel burgerslachtoffers. De auteurs nemen de schade eindelijk op en doen in dit belangrijke boek minutieus verslag van hun bevindingen."

Thriller: Genadeschot, Felix Weber

Verschijnt op 7 november

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Dit is een thriller die qua tempo lager ligt dan veel andere thrillers, maar daarom niet minder mooi of minder spannend. De insteek is bijzonder, net als de hoofdpersoon Eden Lumas: hij is een voor je gevoel bijzonder onsympathiek persoon, omdat hij een achtergrond heeft als vrijwilliger bij de Waffen- SS. Wanneer hij een jonge joodse vrouw en haar baby vindt, krijgt hij last van zijn geweten. Als hij de vrouw probeert te redden wordt hij betrapt, terechtgesteld en voor dood achtergelaten. Na de oorlog weet hij te ontsnappen naar Argentinië, waar hij een nieuw bestaan hoopt op te bouwen. Maar al snel wordt Lumas ingehaald door zijn verleden."

Kinderboek: De schelmenstreken van Reinaert de Vos, bewerkt door Koos Meinderts

Verschijnt op 16 november

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "'Terwijl Reinaert de Vos tijdens het Monopoly-spelen met zijn kinderen stiekem een briefje van 1.000 uit de bank jatte en zich te goed deed aan een kipkluifje, verklaarde Koning Nobel in de paleistuin de jaarlijkse Hofdag voor geopend.' Zo begint De schelmenstreken van Reinaert de Vos, Koos Meinderts’ moderne bewerking van het 'hoogtepunt der Middelnederlandse literatuur', Van den Vos Reynaerde. De oorspronkelijke tekst bestaat uit 3.472 versregels en is niet zozeer een fabel als wel een epos of heldendicht, een genre dat in de middeleeuwen veelvuldig werd gebruikt. Het verhaal werd door Koos Meinderts opgedeeld in achttien hoofdstukken, die stuk voor stuk worden geïllustreerd door een bekende Nederlandse kinderboekenillustrator."

Geschiedenis: Vrede en oorlog, Jonathan Holslag

Is onlangs verschenen

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "In de afgelopen drieduizend jaar was China elf eeuwen in oorlog. Het Romeinse Rijk was gedurende de helft van zijn bestaan in conflicten verwikkeld. Sinds 1776 zijn de Verenigde Staten zeker honderd jaar in oorlog geweest. Mensen hebben altijd gedroomd van vrede. Waarom bereiken we dat zo zelden? In dit boek presenteert Jonathan Holslag een meeslepende wereldgeschiedenis, van de ijzertijd tot vandaag. Hij onderzoekt de oorzaken van conflicten tussen rijken, landen en volken en de pogingen tot diplomatie en verzoening. Het boek schetst een beeld van de politieke krachtenvelden van het oude Egypte tot de Han-dynastie, van de Pax Romana tot de opkomst van de islam, van de Vrede van Westfalen tot de oprichting van de Verenigde Naties. De eeuwige slingerbeweging tussen oorlog en vrede, samenwerking en rivaliteit, openheid en isolationisme: die slingerbeweging heeft Jonathan Holslag proberen te verklaren in zijn nieuwe boek."

Kookboek: De Elisabeth, auteur onbekend

Herziene versie is onlangs verschenen

Jonah Freud, van De Kookboekhandel in Amsterdam: "De eerste editie van dit boek - waarin recepten staan van de huishoudschool Mariakroon uit Culemborg - is in de dertiger jaren van de vorige eeuw al verschenen, en nu is er een herziene versie uitgebracht. Het is niet bekend wie de auteur is van dit boek, want het is geschreven onder de pseudoniem Elisabeth. Het leuke van dit kookboek is dat het veel in zich heeft wat nu weer actueel is. Zo werd het no waste-principe al toegepast: alles wat je maar kon gebruiken, gebruikte je. Verder is De Elisabeth afkomstig van een katholieke huishoudschool: van oudsher is bekend dat de katholieken beter aten dan andere geloven. Volgens mensen die er verstand van hebben, is dit het beste huishoudschoolboek dat er bestaat."