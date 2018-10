Amy Schumer heeft op haar Instagram-account gereageerd op berichten dat ze een grap van Patrice O'Neal zou hebben gestolen.

O'Neal maakte in 2006 een aantal grappen over gekke seksuele situaties en in 2015 maakte Schumer een special voor betaalzender HBO waarin ze over dezelfde 'standjes' praatte.

"Ik heb de set, waarin mijn vriend Patrice O'Neal het over dezelfde sekstermen heeft als ik, nooit gezien", zegt de Amerikaanse Schumer in een verklaring die ze richt aan Reddit-gebruikers. Volgens haar was de show alleen te zien geweest op de Canadese televisie in 2007. "De term David Blain, of the Houdini, ik weet niet zeker welke Patrice gebruikte, want ik heb zijn set nooit gezien, is een straatterm zoals er zoveel zijn", aldus de 37-jarige comedian. "Het feit dat we ze allebei hebben besproken is heel normaal."

Op YouTube staan diverse filmpjes waarop de twee grappen over de zogeheten Houdini, waarbij een man ongezien wordt vervangen door een andere man tijdens seks met een vrouw, naast elkaar zijn gemonteerd. Schumer werd in 2016 door drie vrouwelijke comedians op Twitter beschuldigd van het stelen van grappen, maar ook daarvan zei Schumer dat ze nooit zou stelen. Een van de comedians, Tammy Pescatelli, bood later haar excuses aan.