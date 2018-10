Komiek Greg Shapiro gaat begin volgend jaar langs de Nederlandse theaters toeren met een show over Donald Trump. In The Madness of King Donald doet Shapiro zich deels voor als de Amerikaanse president.

Het publiek krijgt de kans om vragen te stellen aan de 'president'. Shapiro begint zijn tour op 16 januari in het Werftheater in Utrecht en is daarna door heel het land te zien.

Shapiro is bekend geworden door zijn shows voor comedygezelschap Boom Chicago. Zijn YouTube-programma Verenigde Staten van Europa is meer dan twee miljoen keer bekeken. Zijn video Netherlands Second werd wereldwijd meer dan 75 miljoen keer bekeken.

De kaartverkoop voor de 34 voorstellingen is maandag van start gegaan.