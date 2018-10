Kristel Verbeke, die zeventien jaar lang dagelijks met kinderen werkte als zangeres van K3, vindt dat volwassenen te weinig doen met de mening van kinderen.

"Tijdens mijn K3-periode en in de tijd daarna ben ik de rol gaan vervullen van de persoon die op de tafel klopt en zegt: 'Luister nu eens echt naar onze kinderen'", aldus Verbeke (42) in gesprek met AD.

"Natuurlijk hebben kinderen niet de kennis die wij hebben; of de rugzak vol ervaring. Maar zij hebben een open blik. En die open blik kan ons echt opnieuw milder stemmen. Ik hoop dat als we met elkaar kunnen praten over moeilijke thema's en elkaar kunnen inspireren, we een heel eind komen."

De voormalig K3-zangeres gaat met kinderen het gesprek aan over moeilijke onderwerpen en schreef een boek over elf verschillende thema's waar kinderen tegenaan lopen. Scheidingen, armoede en vluchtelingen zijn een paar van die thema's.

"Wat ik zelf vaak had als kind, is dat als je in een moeilijke situatie zit, je denkt dat je de enige bent op de hele wereld die dat probleem heeft. Je kunt je dan heel eenzaam voelen. Terwijl als je om je heen gaat kijken, je al gauw beseft dat iedereen weleens iets vervelends meemaakt."

Met haar eigen dochters, van twaalf en dertien, vindt Verbeke het weleens lastig om te praten over moeilijke onderwerpen. "Als ouders hebben we het vaak erg druk en zijn we constant in de weer. Juist daarom nemen wij de tijd om met elkaar te praten. Dat doen we letterlijk op ons grijze vloerkleed. Ik raad iedereen aan om ook zo'n momentje met elkaar te vinden."