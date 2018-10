Een bundel met Nederlandse toespraken is uit de handel genomen door de uitgever nadat bleek dat er een neptoespraak in stond die is toegeschreven aan voormalig premier Jan Peter Balkenende.

Trouw ontdekte de neptoespraak van Balkenende over de VOC-mentaliteit. Het gaat om het boek De 50 mooiste, beste en meest inspirerende Nederlandse toespraken.

Hij zou de toespraak in 2006 hebben gegeven. In die periode had de toenmalige premier het vaker over de VOC-mentaliteit. De toespraak die was opgenomen in het boek is echter een satirische column uit 2006 en niet geschreven door Balkenende.

Denise Parengkuan stelde de bundel samen. Tegen Trouw zegt ze dat ze niet zorgvuldig genoeg is geweest. De uitgever wil daarom geen risico nemen. "Dit doet mij twijfelen over de rest van het boek."

Het is al de tweede keer in 2018 dat een boek een tekst aan Balkenende toeschrijft. In mei van dit jaar gebruikte Cees van Lotringen de tekst voor zijn boek Tot hier en nu verder. Dat boek werd ook uit de handel genomen, waarna het opnieuw werd gedrukt, zonder de tekst erin.

Het verschil tussen de echte toespraak en de neptoespraak zit hem in het feit dat Balkenende in de echte toespraak zegt dat hij de mentaliteit uit de Gouden Eeuw mist, maar hij zegt het verleden niet te idealiseren. In de neptoespraak staat onder andere dat Nederland inheemse volkeren over de hele wereld kennis liet maken met beschaving.