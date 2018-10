Na bijna drie jaar zal de musical The Lion King, die te zien is in het AFAS Circustheater in Scheveningen, stoppen. Producent Albert Verlinde maakt bekend dat de laatste voorstelling plaatsvindt op 21 juli 2019.

Woensdag vierde de musical, die is gebaseerd op de gelijknamige Disney-film, zijn tweede verjaardag. Volgend jaar juli is het dus bijna drie jaar geleden dat de voorstelling zijn première beleefde.

Verlinde laat namens Stage Entertainment weten dat de kaartverkoop voor de laatste reeks shows reeds gestart is.

The Lion King is exclusief te zien in het theater in Scheveningen. De show was al eerder te zien vanaf 2004 en stopte 2,5 jaar later. In 2016 keerde de voorstelling na bijna tien jaar weer terug.

Het verhaal van de musical draait om het leeuwenwelpje Simba en de muziek is gemaakt door componist Tim Rice en zanger Elton John. In Nederland werd de show al door meer dan 1,3 miljoen mensen bezocht. Wereldwijd trok The Lion King meer dan 90 miljoen bezoekers en de show won zeventig internationale prijzen.

Anastasia, de musical over het mysterieuze leven van de laatste Russische tsarendochter Anya Romanov, wordt opvolger van de Disney-musical. De door Stage Entertainment ontwikkelde show is sinds 2017 op Broadway in New York te zien.