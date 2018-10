Alex van Bergen, vooral bekend van zijn hoofdrol in de hitmusical Soldaat van Oranje, gaat binnenkort een toneelstuk maken in een verzorgingsflat.

Met zijn gezelschap Als de beren komen speelt hij in november drie weken het stuk FLAT in Verzorgingstehuis Tuindorp-Oost in Utrecht. Dat wordt binnenkort gesloopt.

Het fictieve verhaal gaat over vijf mensen die in het verzorgingstehuis wonen en alle vijf voor cruciale keuzes komen te staan. Zo is er een stel dat pas samen is en een echtpaar dat met lede ogen aanziet hoe hun toekomst langzaam maar zeker een verleden wordt. Ook zit er in het stuk een weduwe die eigenlijk alleen nog maar terugkijkt.

In Verzorgingstehuis Tuindorp-Oost aan de Winklerlaan in Utrecht wonen jongeren en ouderen samen. Zorgorganisatie Careyn en jongerenhuisvester Socius startten het bijzondere project in 2016. Binnenkort wordt het pand echter gesloopt en eindigt de proef.