Acteur en televisiemaker Arjan Ederveen krijgt de Gouden Genesius Penning, een jaarlijkse onderscheiding voor een podiumkunstenaar met uitzonderlijke talenten.

De Gouden Genesius Penning is in 2015 in het leven geroepen ter nagedachtenis aan het werk van theaterman Jos Brink.

De penning is een roségouden kopie van het exemplaar dat Wim Sonneveld in de jaren vijftig uit handen van danser en filmster Fred Astaire ontving toen ze samen aan de Hollywood-film Silk Stockings werkten. De munt kwam later via de erven van Sonneveld in handen van Brink.

De Stichting Tekstpierement, die over de uitreiking gaat, prijst Ederveen als "een maker die zijn hart volgt en zichzelf constant blijft vernieuwen". "Arjan werkt veel met jonge, talentvolle mensen die op hun beurt weer leren van zijn ervaring en talent."

Eerder werd de Gouden Genesius Penning uitgereikt aan Ara Halici, Karin Bloemen en Stanley Burleson.