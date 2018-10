Van de vroeger populaire film en de daarop gebaseerde televisieserie All Stars over het voetbalteam Swift Boys 8 is nu ook een musical gemaakt. De "platte humor" en "energieke productie" wordt wisselend ontvangen. NU.nl zet de recensies op een rij.

Het herenteam Swift Boys 8 vond "zaterdag de mooiste dag van de week". Bekende namen als Peter Paul Muller, Kasper van Kooten en Dirk Zeelenberg speelden rollen in de serie en de nummers Groen als gras van Acda en De Munnik en Toen ik je zag van Antonie Kamerling - die Hero speelde - werden grote hits in Nederland.

AD - geeft geen sterren

"Je mag van de scriptschrijvers en de debuterende musicalregisseur, de dwarse Frank Lammers, meer verwachten dan de clichématige vertoning die All Stars is geworden. Ten eerste is het gemis aan de film- en tv-cast van destijds - Thomas Acda, Peter Paul Muller, Kasper van Kooten - voelbaar. Het acterend vermogen van deze bezetting is beslist te mager."

(...)

"Bovendien is het verhaal rond de amateurvoetballers en hun vrouwen doorspekt met platitudes die we inmiddels wel kennen. Anno 2018 een opzichtige nicht als arbiter ten tonele voeren, getuigt evenmin van originaliteit."

Lees hier de volledige recensie

Trouw - 3 sterren

"Kun je van een voorstelling over voetballende jongens verwachten dat er geen seksistische en homofobe grappen worden gemaakt? Niet echt. In de musical All Stars, over een team vol voetbalkneuzen die vrienden door dik en dun zijn, wemelt het er dan ook van. Grappen van het kaliber: 'Volgens mijn horloge heb jij geen slipje aan - o nee, hij loopt een uur voor'. Vaak op de rand van smakeloosheid, en soms er overheen."

(...)

"Of je van de stijl houdt, is een smaakkwestie, maar het is superknap dat van het doorgaans vrouwelijke genre musical een echt mannending is gemaakt. Het is energiek, met stevige voetbalachtige dans, en het speelplezier spat van het podium af. Je kunt bijna niet anders dan vrolijk opgehitst de zaal uit komen."

Dagblad van het Noorden - geeft geen sterren

"All Stars is een riante productie, enkele maten groter dan het vergelijkbare De Marathon van het vorig seizoen. Diverse maatschappelijke facetten worden aangestreept. Zoals de positie van de vrouw. Uit de groepsapp blijkt wel dat ze ertoe doen, de vrouwen. Het meesterstuk komt echter van Daan Wijnands, de choreograaf. Wat hij met die club rauwdouwers doet, is van een ongekende schoonheid, durf en allure."