Het Rijksmuseum in Amsterdam begint in juli 2019 aan een restauratie van De Nachtwacht. Het schilderij van Rembrandt van Rijn zal in de zaal waar het werk nu hangt voor het oog van het publiek worden hersteld.

De opknapbeurt is tevens onderdeel van een onderzoek waar het publiek ook getuige van zal zijn. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) laat dinsdag tijdens een persconferentie weten dat de restauratie het grootste project van het museum tot nu toe is.

Het schilderij werd in 1976 voor het laatst gerestaureerd. Directeur Taco Dibbits vertelt dat er een lichte waas over de onderkant van het schilderij verschenen is en dat de verf en vernis die in de jaren zeventig voor de restauratie gebruikt zijn inmiddels verkleurd zijn.

De Nachtwacht zal eerst grondig worden onderzocht aan de hand van nieuwe technieken, waarna besloten wordt hoe het schilderij het best gerestaureerd kan worden. De restauratie, waarvoor het schilderij uit de lijst gehaald wordt, zal achter een vitrine plaatsvinden, waardoor het publiek het proces kan volgen. Ook online kan de restauratie gevolgd worden.

Het is niet bekend hoe lang de restauratie zal duren.

De Nachtwacht was in 1642 gereed en is het beroemdste en grootste doek van Rembrandt. Hij maakte het werk voor de Kloveniersdoelen, een van de verenigingsgebouwen van de Amsterdamse schutterij, de burgerwacht van de stad.

