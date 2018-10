Frank Lammers is blij dat hij musical All Stars kan overnemen van Job Gosschalk, die zijn taken als regisseur moest neerleggen omdat hij meerdere keren werd beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. All Stars gaat zondag in première in het Luxor Theater in Rotterdam.

"Ik ben blij dat ik dit heb kunnen oplossen voor Job", vertelt Lammers aan NU.nl. "Het is triest wat er allemaal is gebeurd, dat er al geoordeeld is voordat een rechter heeft gesproken."

Toen Lammers de musical overnam, lag er volgens hem al wel een script. "Eigenlijk stapte ik te laat in, omdat er al dingen waren besloten, maar ik ben eigenwijs genoeg om er mijn eigen ding van te maken. En dat is gelukt. Job had al wel de jongens gecast, maar de meisjes nog niet. Ook vond ik dat de scriptversie die er lag, moest worden gemoderniseerd. Waarom vertellen we dit verhaal nu?"

"Vroeger, in de tijd van de series en films van All Stars, was de voetbalkantine echt een mannenbolwerk", gaat Lammers verder. "Tegenwoordig heeft iedere club wel vrouwen- en meisjesteams en zitten er dus ook vrouwen aan het bier. Daarom vond ik ook dat er voetballende vrouwen in de musical moeten komen. Mijn dochter zit ook op voetbal, waardoor ik in ieder geval twee keer per week langs het veld sta."

Musical heeft volledig nieuwe, jonge cast

Zelfs de vrouw van de regisseur, Eva Posthuma de Boer, zit sinds een tijdje op voetbal. "Ze belde me op en zei: 'Je moet nu even gaan zitten.' Ik dacht dat er iemand dood was, maar niet dus. We zijn daardoor meer naar elkaar toegegroeid, want zij snapt de sport nu ook beter. Alleen toen ze laatst thuiskwam en zei dat ze baalde dat je alleen broodjes kroket in de kantine kan krijgen en niets gezonds, heb ik gezegd: tot hier en niet verder. We gaan er toch geen fucking smoothies drinken, of wel?"

Volgens Lammers is de musical All Stars zowel leuk voor mannen als voor vrouwen. "Als man kun je tegen je vrouw zeggen dat het een romantisch avondje uit wordt en als vrouw krijg je je man het theater in omdat het een musical over voetbal is." Maar wie hoopt om de oude cast van de serie te zien, komt bedrogen uit: er is gekozen voor een volledig nieuwe, jonge cast. Lammers: "Als we die mannen van toen als voetballers gaan neerzetten, is dat een beetje ongeloofwaardig, toch? Dan kun je het beter Old Stars noemen."

"Het publiek in het theater vergrijst en we willen een nieuwe generatie trekken", gaat Lammers verder. "Dat kun je veel beter doen met types als Lucas Hamming, Jim Bakkum en Jasper Demollin in je musical." Voor Lammers voelde het dan ook niet gek om een musical te moeten regisseren over een serie waarin hij zelf ook gespeeld heeft in 2000 en 2001. "Om in voetbaltermen te blijven: eerst was ik speler en nu behoor ik tot de technische staf. Zo gaat het er in die wereld ook aan toe."

Regisseur vindt afwisseling in werk heel fijn

All Stars is niet het enige project waar Lammers nu aan werkt: zo komt dit jaar de film All You Need Is Love uit waarin hij een rol heeft, speelt hij in een Belgische Netflix-serie die binnenkort te zien is en start Lammers begin maart met het regisseren van een sportmusical. "Als ik moet kiezen tussen altijd acteren of altijd regisseren, dan kies ik niet. Na All Stars ben ik weer even klaar met regisseren en vind ik het heerlijk om weer te acteren en andersom. Ik vind die afwisseling juist heel fijn en wil die houden."