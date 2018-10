Het Frans Hals Museum in Haarlem laat vanaf zaterdag in de tentoonstelling Frans Hals en de Modernen zien wat voor invloed de zeventiende-eeuwse kunstenaar op het werk van de modernistische kunstenaars als Édouard Manet en Vincent van Gogh had.

"We weten allemaal dat Van Gogh werd geïnspireerd door Rembrandt en de Japanse prenten, maar wie echt invloed had op zijn werk was Frans Hals", zegt museumdirecteur Ann Demeester. "In de negentiende eeuw kwamen grote schilders 'en masse' naar Haarlem om zijn werk te zien."

Dit kwam volgens Demeester door een combinatie van zijn techniek en zijn onderwerpen. "Hij schilderde prostituees, kinderen, kroegbazinnen en zotten. Dat was in die tijd heel ongebruikelijk, want de portretkunst was voorbehouden aan de welgestelden", aldus Demeester. "Hij emancipeerde hiermee de onderklasse."

In totaal zijn zo'n tachtig werken te zien, waarvan vijftig bruiklenen vanuit de hele wereld. Volgens Demeester is er al wel vaak over geschreven, maar zijn de schilderijen van Hals nog nooit eerder getoond in combinatie met die van de negentiende-eeuwse meesters. De expositie duurt tot en met 24 februari.