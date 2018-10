De zaterdag overleden operazangeres Montserrat Caballé is maandag begraven. Vooraf vond in een uitvaartcentrum in het stadsdeel Les Corts in Barcelona een afscheidsceremonie plaats.

Bij de uitvaart waren verschillende hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, net als bekende namen uit de Spaanse muziekindustrie. Er was onder meer koninklijke belangstelling in de persoon van de Spaanse koningin Sofia en ook premier Pedro Sanchez was aanwezig.

Caballé overleed op 85-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Barcelona. Ze had al langer gezondheidsklachten. Ze is begraven naast haar ouders op begraafplaats Sant Andreu.

Caballé wordt gerekend tot de belangrijkste operazangeressen van de twintigste eeuw. Bij het grote publiek is zij vooral bekend door het lied Barcelona, dat ze opnam met Queen-zanger Freddie Mercury.