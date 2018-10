Het boek Lampje van Gouden Griffel-winnares Annet Schaap wordt bewerkt tot een theatervoorstelling.

In december volgend jaar gaat die in première in Maaspodium Rotterdam. Daarna volgt een theatertournee door het land tot en met maart 2020.

"Dit is de eerste keer sinds mijn jeugd met Tonke Dragt, dat ik zo'n ontroerend nieuw jeugdboek las", reageert regisseur Moniek Merkx. "Het verhaal is zo prachtig tijdloos en heeft ook steeds zo veel verrassende wendingen, dat ik nu alleen nog maar denk: hoe gaan we dat in hemelsnaam met recht op het toneel zetten? Juist daarom ben ik superblij dat we de rechten hebben gekregen."

Lampje gaat over de dochter van een vuurtorenwachter. Ze steekt elke avond het licht in de vuurtoren aan. Op een stormachtige avond zijn de lucifers op en gaat alles mis.

Schaap ontving de Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven kinderboek, dinsdag op het Kinderboekenbal in Amsterdam. Eerder won Schaap al de Nienke van Hichtum-prijs en de Woutertje Pieterse Prijs voor Lampje.