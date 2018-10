Anouk Hoogendijk denkt dat acteren pittiger wordt dan Expeditie Robinson

"Expeditie Robinson ging me gewoon best wel makkelijk af", vertelt Hoogendijk, die daar vorig jaar aan meedeed.

"Natuurlijk was het af en toe wel zwaar, met weinig eten en nauwelijks slapen. Maar dat gebeurt gewoon, je hoeft er weinig voor te doen", vervolgt ze. "En ik denk dat dat overleven ook veel dichter bij mij als sporter ligt. We zijn natuurlijk gewend om keihard te trainen, dat is soms ook afzien."

De 33-jarige ex-voetballer maakt in de musical haar acteerdebuut. "Het is helemaal nieuw voor mij. Je moet hier echt een prestatie gaan leveren. Dat moet ik in de sport ook, maar dat is fysiek. Hier moet je bijvoorbeeld teksten onthouden. Dat wordt best pittig", lacht ze. "Pittiger dan overleven op een eiland."

Hoogendijk is te zien in de voorstellingen in Amersfoort en in een deel van de shows in Amsterdam.

Ook voetballer Dominique Bloodworth, snowboarder Nicolien Sauerbreij, schaatser Annette Gerritsen en volleyballer Manon Nummerdor-Flier spelen in de musical, die gebaseerd is op de eerste succesvolle gelijknamige film uit 2013. Allemaal vervullen ze de rol van de nieuwe minnares van de ex-man van Soof.