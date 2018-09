Naakt Donald Trump-beeld komt naar Amsterdam

"Het was gelukkig helemaal niet moeilijk om het beeld hier te krijgen", vertelt Saskia Stolz tegenover NU.nl, oprichter van het Power of Art House. "Het is de eerste keer dat hij in Europa te zien is, dus we hebben een primeur."

Het standbeeld is er één uit de vijfdelige The Emperor Has No Balls-reeks, waarin Trump vijf keer naakt is afgebeeld. Het beeld dat vanaf maandag in Amsterdam te zien is, is het enige dat nog intact is. De andere vier zijn opzettelijk vernield of vernietigd.

Beeld trok veel bekijks in VS

Twee jaar geleden werden de beelden in vijf verschillende steden van de Verenigde Staten neergezet en trokken veel bekijks. Voorbijgangers gingen massaal op de foto met de naakte Donald Trump met een buikje, kleine penis, maar zonder testikels.

Het activistische kunstenaarscollectief Indecline is verantwoordelijk voor de beelden en wilde hiermee hun onvrede uiten over Trump bij een groter publiek. "Dat hij naakt afgebeeld is, vinden wij ergens een beetje goedkoop en plat", zegt Stolz. Daarom krijgt het beeld in de Amsterdamse galerie een badjas aan met de tekst "Shame me for my behaviour, not my body".

Tentoonstelling over macht en tegenmacht

Het beeld is onderdeel van een tentoonstelling over macht en tegenmacht. Tijdens de voorstelling is niet alleen een naakte Trump te zien, maar kunnen bezoekers hun "agressie botvieren op boksballen waar andere wereldleiders op zijn afgebeeld", aldus Stolz.

Het beeld van Donald Trump is samen met de rest van de tentoonstelling vanaf 1 oktober te zien in de nieuwe galerie.