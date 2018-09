Nederlandse zangeres Ina Seidou in internationale show Thriller Live

Thriller Live is op 17 en 18 oktober te zien in Amsterdam. Vorige week ging de tournee van start met een show in het Engelse Oxford.

De show toert inmiddels tien jaar onafgebroken de hele wereld over. Daarnaast is een andere versie van Thriller Live al tien jaar non-stop te zien op het Londense West End in het Lyric Theatre. De show werd wereldwijd bekroond met een groot aantal belangrijke theater- en musicalprijzen.

Seidou was eerder te zien in de danscrew Unbreakable en behaalde in 2016 de finale van Holland's Got Talent. Ook deed zij mee aan The Voice of Holland, waarin ze in het team van Miss Montreal zat.