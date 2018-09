NU.nl tipt: kinderboek Kikkerbilletjes van de koning

Kinderboek: De kikkerbilletjes van de koning, Janneke Schotveld

Verschijnt op 1 oktober

Jongkind: "Het is kinderboekenweek van 3 tot en met 14 oktober, dus er verschijnen heel veel kinderboeken. Een daarvan is De kikkerbilletjes van de koning, een bundel geestige en ontroerende sprookjes die nét een beetje afwijken van het traditionele sprookjesrecept. Met bij elk verhaal schitterende tekeningen van een andere topillustrator, onder wie Martijn van der Linden, Thé Tjong-Khing, Linde Faas, Milja Praagman en Annet Schaap. In dit moderne sprookjesboek staan vijftien moderne sprookjes. Over Uk, die klein van stuk is, maar dapper genoeg om het bos te betreden waar een gevaarlijke reus huist. Over de vrouwelijke ridder die besluit de prins van haar dromen uit het kasteel van zijn ouders te bevrijden. Over heksje Hetje die een bezem voor haar verjaardag krijgt, maar niet durft te vliegen. Over prinses Lupine die haar bruidegom moet kiezen uit zevenhonderd prinsen, maar bij niet één prins kriebels in haar buik voelt. En over de koning die dolgraag kikkerbilletjes eet – tot hij ineens zelf in een kikker verandert."

Thriller: De jongen in de sneeuw, Samuel Bjork

Verschijnt op 10 oktober

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Eindelijk gaat er in oktober een nieuwe Samuel Bjork verschijnen, iets waar veel fans – ikzelf incluis - reikhalzend naar uit hebben gekeken. Met Ik reis alleen en Doodsvogel heeft hij al twee ijzersterkte psychologische thrillers afgeleverd waarin hij zijn lezer niet spaart in huiveringwekkende moordzaken vol spanning en twists, maar waarin hij ook een bijzonder charmante groep mensen heeft gecreëerd die alles op alles zetten om de zaken op te lossen. In De jongen in de sneeuw wordt het lichaam van een 22-jarige ballerina in een bergmeer gevonden. In het bos vlakbij vindt de politie een camera gericht op het plaats delict. Inspecteur Holger Munch, die net moment verlof heeft om voor zijn dochter te zorgen, besluit om terug te keren voor dit onderzoek. Zijn collega Mia Krüger is op weg naar een welverdiende vakantie nadat ze uit een afkickkliniek komt, als hij haar vraagt om te helpen met deze zaak. Alles komt op spanning te staan als Mia daarnaast ook nog de opdracht krijgt om een collega in de gaten te houden die van corruptie verdacht wordt. Hoe gaan Munch en Krüger zich staande houden, terwijl ze ook nog met hun persoonlijke demonen worstelen?"

Geschiedenis: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, Els Kloek

Verschijnt op 3 oktober

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Het boek van oktober moet toch wel zijn 1001 vrouwen in de 20ste eeuw, uitgegeven bij uitgeverij Vantilt en prachtig vormgegeven door Irma Boom. Els Kloek verzamelde in dit boek vele verhalen van opmerkelijke, krachtige en inspirerende vrouwen die de twintigste eeuw mede hebben bepaald. Bekende vrouwen als Majoor Bosshardt, koningin Juliana en Mies Bouwman, maar ook onbekende namen als Beatrix de Rijk, in 1911 de eerste Nederlandse vrouw met een vliegbrevet. Els Kloek en Irma Boom verzorgden samen ook de gelijknamige tentoonstelling, die vanaf 4 oktober te zien is in het Amsterdam Museum. Eerder werd de voorganger van dit boek, 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013), al verkozen tot beste geschiedenisboek aller tijden."

Kookboek: Hoe dan?!, Maroeska Metz

Is afgelopen week verschenen

Jonah Freud, van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Ontwerpster Maroeska Metz kwam een jaar of tien geleden met het idee een kookboek te maken, omdat haar kinderen altijd vroegen hoe ze bepaalde gerechten moesten klaarmaken. Er staan recepten in voor iedereen en elke dag en over alles is nagedacht. Op elke bladzijde staat een QR-code die je kunt scannen, waardoor je allerlei tips en extra informatie krijgt in de vorm van filmpjes. Met dit boek eet je elke dag lekker. Zo staan er recepten in voor steak van rodekool, caponata, fritto misto di pesce en kabeljauwpakketjes. Ze bakt ook heel graag pizza en hartige taarten en er staan recepten in voor allerlei soorten ijs: granaatappelijs, pruimenijs, bramenijs. Ik vind het een ontzettend goed gelukt boek."

Non-fictie: De rechtvaardigen – Hoe een Nederlandse consul duizenden Joden redde, Jan Brokken

Verschijnt op 6 oktober

Leo van de Wetering van Boekhandel Donner in Rotterdam: "In een meeslepend epos beschrijft Jan Brokken het ongehoorde verhaal van de Nederlandse consul Jan Zwartendijk in Kaunas (Litouwen). Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog ontdekte hij een manier om duizenden uit Polen gevluchte Joden het leven te redden. Hij deed dit door in tien dagen tijd koortsachtig de benodigde visa uit te schrijven. Daarmee reisden de Joden met de Trans-Siberië Express naar Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld verspreidden. Vrijwel allen overleefden de oorlog. Brokken reconstrueerde deze onbekende geschiedenis op de weergaloze wijze, zoals hij eerder deed met zijn literaire non-fictie in Baltische zielen, In het huis van de dichter en De Vergelding."

Fictie: Het Ensemble, Aja Gabel

Wordt in oktober verwacht

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "In de Amerikaanse pers zoemt deze roman al rond: Het Ensemble van Aja Gabel. Vier jonge muzikanten vormen een strijkkwartet, vier verschillende karakters komen samen in hun liefde voor en hun ambitie in de muziek. Vanuit steeds wisselend perspectief volg je hun levens, liefdes en problemen. Ik verheug me zeer op dit boek. Amerikaanse schrijvers kunnen dat zo goed, schrijven over vriendengroepen. Denk aan Donna Tart, Meg Wollitzer en Hanya Yanagihara bijvoorbeeld. Gabel voegt daaraan het muzikale toe, zowel in haar onderwerp - ze spelen natuurlijk heel veel samen - als in de compositie van het verhaal."