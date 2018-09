Angela Schijf nog altijd verdrietig om rechtszaak rondom toneelstuk

"Dat was echt een enorme ellende. Het is nog steeds niet opgelost", vertelt de 39-jarige Schijf in Wendy. "Dat mensen om zoiets moois - want dat is het, het is een heel bijzondere voorstelling - ruziemaken. Ongelooflijk veel tijd en energie heeft het gekost."

De kwestie heeft de actrice en haar man niet alleen "een paar jaar" van hun leven gekost, vertelt ze. "Financieel is het ook naar. Ik moet veel sparen om dit op te lossen."

In november 2016 maakte Schijf bekend dat er een "onhoudbare situatie" was ontstaan. "We stonden met twee koppels op het toneel en dat was niet fijn. Je staat met je ziel open als je speelt en dat is iets heel gevoeligs. Je moet daarvoor echt op één lijn zitten en dat zaten we niet meer. Dus wij zijn naar Nederland gegaan en hebben dat met nieuwe muzikanten gedaan", vertelde ze destijds in RTL Late Night.

De Vlaamse muzikanten Kende en Jolente De Maeyer stapten daarop naar de rechter, die besloot dat Schijf en Van Landuyt de voorstelling vanaf 1 januari 2017 niet meer op mogen voeren.