Queen-musical We Will Rock You komt opnieuw naar Nederland

We Will Rock You, een nieuwe versie van de internationaal opgevoerde variant over de band Queen, wordt geheel in het Engels opgevoerd. In oktober worden er audities voor de show gehouden.

"De muziek van Queen is tijdloos en spreekt een publiek van alle leeftijden aan", aldus producent Marc Muller van TEC Entertainment. "Toen ik jaren geleden in Londen We Will Rock You voor het eerst op het toneel zag, was ik laaiend enthousiast."

In de musical worden 24 grote hits van de Britse rockgroep Queen door het door Ben Elton geschreven verhaal verweven. Het verhaal speelt zich af in een tijd waarin livemuziek en muziekinstrumenten verboden zijn.

De originele versie van We Will Rock You ging op 12 mei 2002 in het Dominion Theatre in het Londense theaterdistrict West End in première en was daar meer dan 4.600 voorstellingen te zien. De musical is inmiddels door meer dan vijftien miljoen bezoekers wereldwijd en in meer dan zeventien landen te zien geweest.

De musical was in 2010 een jaar lang in Nederland te zien in het Beatrix Theater in Utrecht. Deze Nederlandse versie werd geproduceerd door Joop van den Ende Theaterproducties en vertaald door Martine Bijl. Rollen waren onder anderen voor Charly Luske, John Vooijs en Pia Douwes.