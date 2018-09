Recensieoverzicht Mamma Mia de musical: Monteiro onbetwist middelpunt

NRC - Drie sterren

"Vijftien jaar geleden liet Simone Kleinsma het Nederlandse musicalpubliek kennismaken met Donna. Deze alleenstaande moeder, die een hotel runt op een Grieks eiland, is de hoofdpersoon van Mamma Mia! (...) Zo'n zes jaar na Kleinsma speelde Lone van Roosendaal de hoofdrol tijdens een tournee van de musical. Kan Antje Monteiro, de nieuwe Donna, met opgeheven hoofd aansluiten in dit rijtje? Absoluut. Ze heeft flair en knalt muzikaal van de bühne. (...) Maar Monteiro is het onbetwiste middelpunt van het felgekleurd feestje, dat Mamma Mia! hoort te zijn."

AD - Drie sterren

"De nieuwe hoofdrolspeelster Antje Monteiro zingt het pareltje over het verglijden van de tijd ('t Glipt me door m'n vingers) prachtig ingehouden en zorgt voor ontroering in de zaal. Hetzelfde lukt haar met S.O.S. in duet met Dieter Troubleyn (Sam). Monteiro is duidelijk een betere zangeres dan actrice, maar kan ook vocaal soms overdoseren. (...) Toch blijft de grootste kracht van Mamma Mia! de wijze waarop het verhaal (dochter is op zoek naar haar vader en nodigt drie mogelijke kandidaten op haar huwelijk uit) bijna volledig in liedjes wordt verteld. (...) Zo is deze Mamma Mia! misschien niet beter dan de eerste, maar wel opnieuw de moeite waard."

De Volkskrant - Drie sterren

"Hoewel er positieve uitzonderingen zijn, wordt er niet heel denderend gezongen en geacteerd in de nieuwe versie in Utrecht. Antje Monteiro heeft als Donna de krachtigste stem, maar vindt nog weinig nuances in haar spel. Jolijn Henneman als Sophie speelt dan weer een stuk subtieler, maar haar zang kan overtuigender. (...) Er zijn wel degelijk mooie momenten; dat kan ook niet anders met al die fantastische Abba-liedjes. Zoals de strakke groepsdans bij Money, Money, Money of de creatief vormgegeven droomsequentie waarin Jolijn Henneman Under Attack zingt."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Maar het is sowieso een Mamma Mia! die behoorlijk naar de humoristische kant overhelt en waar vrij weinig ruimte is voor de ontroering. Want ook de vriendinnen van Donna, Tanja (Sophia Wezer) en Roos (Hilke Bierman) zetten hun spel behoorlijk vet aan. Daarmee krijgen zij beslist de lachers op hun hand, maar subtiel is het allerminst. De drie mogelijke vaders, architect Sam (Dieter Troubleyn), headbanger Harrie (Zjon Smaal) en 'Indiana Jones' Bart (Emiel de Jong), stellen zich iets bescheidener op, wat bij al deze girlpower voor de nodige tegenwicht zorgt."

Trouw - Vier sterren

"De invulling van de rest van de cast is wisselend qua niveau. Jolijn Henneman (Sophie) speelt sprankelend, maar haar hoge, heldere stem klinkt soms wat dun. Soy Kroon doet het prima als Sky. Antje Monteiro (Donna) is van een ander kaliber dan haar voorgangers. Haar stem is weliswaar warm, maar ze zingt niet altijd zo scherp getimed als de ABBA-liedjes vragen. Daarbij komt ze als actrice pas tegen het eind van de voorstelling wat op dreef. Haar spel, en ook dat van verschillende collega's is weinig genuanceerd: er missen subtiele blikken die precies het verschil hadden kunnen maken."