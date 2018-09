Freek en Hella de Jonge vinden expositie over zichzelf provocatief

"Ik heb een bloedhekel aan BN'er-gedoe. We doen dit omdat we op een leeftijd zijn gekomen dat we het stokje willen doorgeven", aldus Hella de Jonge, die onder andere haar keramische en bronzen beelden toont, in gesprek met Trouw.

"Ik heb twee jaar geleden een hartinfarct gehad. Nu willen we laten zien hoe je een leven vol creativiteit kunt leiden, hoe je ondanks moeilijkheden een vrolijk leven kunt hebben."

Haar echtgenoot, die tijdens de tentoonstelling het tragikomische Aardbeleving opvoert waarin hij een hond vermoordt terwijl een aardbeving voor een enorme scheur in huis zorgt, zegt dat het stel dagelijks aanwezig is bij de tentoonstelling om "te manifesteren wie we zijn en wat we gedaan hebben".

"Exhibitionistisch? Het is natuurlijk ook een beetje provocatief. Ik beschouw het als dankbaar delen", aldus de 74-jarige cabaretier.

De tentoonstelling Het Volle Leven, waar het stel foto's van zichzelf toont, maar ook mozaïeken die ze samen gemaakt hebben en filmbeelden die door Freek de Jonge zijn gemaakt, is nog tot 28 oktober te zien.