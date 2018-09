36 shows Jochem Myjer in Carré binnen 3,5 uur uitverkocht

Dat betekent dat er binnen die tijd ruim 50.000 kaartjes zijn verkocht.

"Om 10.00 uur ging Carré in de verkoop. Het is nu vijf voor half twee en het is vol, de hele serie", zegt Myjer zaterdag in een video die hij deelt op zijn sociale media. "Ik ben helemaal weggeblazen. Dank iedereen voor het eindeloze geduld."

De komiek noemt het "klote" voor diegenen die geen kaartjes voor een van de shows hebben kunnen bemachtigen. Hij laat weten dat hij met Carré "in conclaaf" gaat om nog meer voorstellingen te spelen. "Of misschien in een andere zaal. Ik ga nog iets proberen", besluit de Leidenaar.

Eind augustus maakte Myjer bekend dat hij zijn show Adem in, Adem uit in Carré gaat spelen. De komiek is van januari tot eind mei 2019 te zien in het Amsterdamse theater. In oktober 2017 ging de show, die vooral gaat over het dagelijks leven van Myjer, in première.