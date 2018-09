Antje Monteiro stelt carrière van dochter Romy boven die van haarzelf

"Sinds ik moeder ben, is alles in mijn leven ondergeschikt aan Romy", vertelt Monteiro aan NU.nl. "Maar zij is ook het allerbelangrijkste voor mij. Zo zou mijn single toevallig tegelijkertijd met die van mijn dochter uitkomen en heb ik gezegd: laten we maar even wachten, want Romy's plaat gaat voor."

Momenteel repeteert Antje Monteiro voor de Nederlandse versie van de musical Mamma Mia!, die 23 september in het Beatrixtheater in Utrecht in première gaat. Ze speelt het hoofdpersonage Donna en andere leden van de cast zijn onder anderen Soy Kroon (speelt Sky), Sophia Wezer (Tanja), Hilke Bierman (Roos) en Jolijn Henneman (Sophie).

Haar dochter wordt dus niet gespeeld door haar échte dochter, die ook in het theatervak zit. Maar dat begrijpt Monteiro wel. "Jolijn is echt perfect gecast hiervoor, ze doet het heel goed. Jolijn is nog meer een meisje, dat past beter. Romy is al een heuse vrouw."

Romy en Antje geven elkaar advies

"Ik heb veel aan Romy nu, want ze is bij de generale repetitie van Mamma Mia! geweest en heeft me toen ook wat tips gegeven", gaat Monteiro verder. "Over mijn houding of manier van zingen bijvoorbeeld, van die dingen die zij wel ziet en ik niet doorheb. Zo zei ze: 'Mam, je hoeft niet gelijk alles te geven, je stem is al krachtig genoeg' en dat ik een beetje gek met mijn armen deed. En zo help ik haar ook weer bij haar werk."

In Mamma Mia! vindt Antje Monteiro het vooral lastig dat ze nu op een heel andere manier moet zingen dan ze gewend is. "Als zangeres druk je je eigen stempel op een nummer en zing je het echt met jouw gevoel, maar nu moet ik precies de noten zingen zoals ze geschreven staan. Ik heb er heftig op gestudeerd en nu zit het goed in mijn systeem."

Om haar rol te kunnen oefenenen, is Monteiro naar Londen gegaan waar de originele musical speelt. "Ik heb goed naar Donna en haar eigenschappen, manier van acteren en bewegen gekeken. Ik heb niet specifiek voor deze rol naar de films gekeken, maar ik was een tijdje geleden wel op de première van Mamma Mia 2. Die film gaat over hoe Donna vroeger was en daardoor heb ik nu ook meer achtergrond gekregen voor mijn eigen rol. Nu begrijp ik haar weer beter."

Of haar volgende musical er eentje met dochter Romy zal zijn, weet Monteiro niet. "Het staat in ieder geval niet op mijn prioriteitenlijst en ik weet ook niet welk stuk bij ons zou passen. We treden weleens samen op en dat zijn echt de krenten uit de pap. We kennen elkaar door en door en we kunnen samen echt uren lachen. We sparren vaak over ons vak, maar we hebben samen ook heerlijke moeder-dochtermomenten."