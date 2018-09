Sotheby's veilt persoonlijke bezittingen Frank en Barbara Sinatra

Onder de naam Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra gaan beeldende en decoratieve kunststukken, meubels en memorabilia in december onder de hamer. Ook stukken uit de persoonlijke collectie sieraden en accessoires van Barbara Sinatra, die in 2017 overleed, worden geveild.

Volgens The Hollywood Reporter zitten er ook persoonlijke kopieën van filmscripts en andere projecten uit de carrière van Frank Sinatra tussen. Ook het herziene script van From Here to Eternity uit 1953 en een ingebonden scenario uit de originele Ocean's 11 uit 1960 zouden geveild worden.

Een deel van de opbrengst van de decemberveilingen gaat naar het Barbara Sinatra Kindercentrum in Rancho Mirage, Californië, een non-profitorganisatie die in 1986 door het echtpaar werd opgericht om hulpverlening te bieden aan slachtoffers van fysiek, seksueel en emotioneel kindermisbruik.

De voorwerpen worden openbaar getoond in de New Yorkse galerijen van Sotheby op 30 november.