Andrew Lloyd Webber maakt theaterversie van Assepoester

"Ik werk voor het project samen met een aantal jonge schrijvers", vertelt Lloyd Webber vertelt in een interview met The Hollywood Reporter.

"Het is geweldig om met niet-leeftijdgenoten samen te werken. Ik ben werkelijk diep onder de indruk van wat ze met het verhaal hebben gedaan."

Het gaat om de schrijvers Tom McRae en Emerald Fennell. McRae leverde vorige jaar in Londen de bejubelde voorstelling Jamie af (over een jongen die in drag naar het schoolbal komt). Fennell is bekend als scenarist van de BBC-hitserie Call the Midwife.

Brit scoorde met School of Rock

Webber is dit najaar druk met de verfilming van zijn hitmusical Cats. Maar hij hoopt desondanks nog voor het eind van het jaar de muziek van Cinderella klaar te hebben. De Brit scoorde de afgelopen jaren in New York en Londen een grote theaterhit met zijn musicalbewerking van hitfilm School of Rock.

Het componistenduo Rodgers & Hammerstein maakte eind jaren vijftig al een musicalversie van Assepoester. De titelrol werd toen gespeeld door Julie Andrews. De musical werd eerst gemaakt voor televisie; naar de eerste uitzending keken tientallen miljoenen mensen. Daarna volgden ook een aantal theaterversies.