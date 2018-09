Nieuwe versie Hitlers Mijn Strijd bereikt top drie in Bestseller 60

De wetenschappelijke nieuwe vertaling in het Nederlands van Hitlers Mein Kampf werd eind augustus door Prometheus uitgegeven.

Uitgever Mai Spijkers noemt de uitgave van het boek in gesprek met NU.nl een ingewikkeld en zwaar project. "Ik kon niet inschatten of er voldoende mensen in geïnteresseerd zouden zijn of dat het plat op zijn neus zou vallen."

"Dit boek heeft de slechtste reputatie ter wereld. Wat betekent het nou dat dit zo'n succes is? Ik denk niet dat iemand zich tot het nationaalsocialisme bekeert door dit boek te lezen. En ik begrijp ook dat dit boek de wonden uit de geschiedenis weer opent. Dat is niet fijn."

Maar Spijkers erkent ook dat geen ander boek zo veel impact heeft gehad als Mein Kampf: "Er zit ook iets verbodens aan."

Geen champagne als eerste plek bereikt wordt

Mocht het boek de eerste plek bereiken, wordt er bij Prometheus geen champagne gedronken. "Maar dat doen we ook nooit", vervolgt Spijkers. "Bij dit boek past ook geen normale marketingcampagne. Je kunt geen posters maken waarop staat: 'Nu al tweede druk'."

Volgens de uitgever zijn de boekhandels zeer terughoudend. "Die voelen zich er ongemakkelijk bij, dat kan ik me goed voorstellen. Maar door alle aandacht van de laatste weken is de vraag gestegen en willen ze daar wel aan voldoen. In twee AKO-winkels werd het boek op een andere tafel gelegd, zodat het minder in het zicht ligt. In andere winkels ligt het bijna onder een tafel."

Ook online winkel bol.com heeft het boek volgens Spijkers in eerste instantie verkocht en was enige tijd zelfs de belangrijkste afnemer. "Het ging er met honderden uit, maar in het weekend hebben ze besloten dat ze het boek niet meer op hun homepage willen plaatsen." Het verzoek om het boek weg te halen zou van hogerhand zijn gekomen, vervolgt Spijkers.

Bol.com laat aan NU.nl weten dat het boek door technische omstandigheden van de homepage is gehaald en dat het daarom niet mogelijk was om het digitaal aan te bieden. Volgens de woordvoerder zal het boek echter zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn en is er geen ideologische of esthetische reden voor de verwijdering van het boek van de homepage. "Wij verkopen alles wat niet bij wet verboden is."

'Het boek is niet tegen te houden'

Mein Kampf, waarin Hitler zijn bedoelingen ontvouwde, was sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer te koop. In 2016 verscheen in Duitsland een nieuwe, wetenschappelijke editie, waarop Prometheus besloot dat het ook in Nederland tijd was om lezers hier op een verantwoorde wijze kennis te laten maken met het boek.

"Het boek is niet tegen te houden, dan is het vooral zaak om alles goed uit te leggen", zei directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) Hanna Luden voor het verschijnen van de titel op de site van Prometheus.