Celinde Schoenmaker speelt Assepoester in The Christmas Show

Voor de rol van Assepoester verruilt Schoenmaker het fameuze West End in Londen, waar ze te zien was in onder meer Phantom of the Opera, voor de Ziggo Dome. Pip Pellens en Esmée van Kampen spelen de stiefzusters van Assepoester. Ger Otte neemt de rol van koning op zich. Berget Lewis speelt in de sprookjesbewerking de rol van goede fee.

Eerder was al bekend dat Buddy Vedder in de kerstshow de rol van prins op zich neemt en dat Boszhard de verteller is. Boszhard en Vedder waren in de afgelopen twee edities van de kerstshow in andere rollen te zien. Zo speelde de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-ster vorig jaar de verwende popster Justin Scrooge.

Het script van The Christmas Show - Assepoester en het Kerstbal is geschreven door Boszhard en Maurice Wijnen. Het klassieke verhaal over weeskind Assepoester en haar gemene stiefmoeder en stiefzussen wordt in een eigentijdse voorstelling voor de Ziggo Dome gegoten.

Het is de vierde keer dat Assepoester en het Kerstbal te zien is in Nederland. Het verhaal werd eerder in New York en Londen gespeeld.