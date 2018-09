Cabaretier Marc de Hond speelt klimaatshow voor publiek in zwembad

Het publiek ligt in zwemkleding in het water dat gedurende de voorstelling steeds hoger komt te staan, maakte De Hond dinsdag bekend.

In zijn derde show vraagt De Hond zich af hoe het komt dat bewoners van een land dat grotendeels onder zeeniveau ligt, zich zo weinig zorgen maken over klimaatverandering.

"Als ik naar een goede horrorfilm ga, weet ik dat ik niet in gevaar ben, maar voel ik mij toch onveilig. Als het over de opwarming van de aarde gaat, dan is dat precies andersom: ik weet dat het bloedlink is, maar ik voel het niet."

Cabaretier geeft vaker bijzondere twist aan voorstelling

Het is niet de eerste keer dat De Hond een bijzondere twist aan een voorstelling geeft. De première van zijn eerste show, waarin hij vertelde over zijn dwarslaesie, speelde hij in een zaal waar de stoelen waren vervangen door rolstoelen.

De kaartverkoop voor de speciale voorpremière is van start gegaan. De officiële première van de voorstelling is 18 oktober in Theater de Griffioen in Amstelveen.