Victor Mids kondigt extra optredens Mindf*ck aan

De optredens op 25, 26 en 27 oktober in AFAS Live zijn bijna allemaal uitverkocht.

"Het is echt een jongensdroom om zo'n grote show op te voeren, en dat het dan meerdere keren uitverkoopt, is een magisch gevoel", laat de 31-jarige illusionist in een persbericht weten. "Dat we nu ook Groningen aan ons lijstje mogen toevoegen, is de kers op de taart!"

De optredens in de Hanzestad vinden plaats in het MartiniPlaza. De kaartverkoop voor de extra optredens is reeds gestart.